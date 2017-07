A sus 32 años, y después de una pasada temporada en la que sumó un total de 9 goles en los 34 partidos que sumó a las órdenes de Machín en el Girona, el atacante Fran Sandaza dice adiós a las filas del recién ascendido. Y pese a que contaba con varias opciones en distintos conjuntos de nuestro país, el futbolista ha preferido decantarse por una oferta en el extranjero.

Concretamente, la que tiene como destino al Al Ahli de Catar, conjunto que cierra su cesión por una temporada y donde estará a las órdenes del también español Joaquín Caparros. Protagonista de varias experiencias fuera de nuestra Liga como las protagonizadas en Dundee, Brighton, Glasgow Rangers o Tokyo, el atacante intentará demostrar su valía en este exótico destino.

QATAR OFFICIAL @fransandaza1 new player of @ahliqat ! We wish you all the best #ProneoSports #ProneoFutbol #AlAhli pic.twitter.com/4xXLGN8Ck5

— Proneo Sports・プロネオ (@ProneoSports) 18 de julio de 2017