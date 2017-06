Aunque ya era un secreto a voces, ha sido hace escasos minutos cuando la directiva del Crystal Palace ha confirmado que será el técnico holandés Frank de Boer quien lleve las riendas del equipo durante las tres próximas temporadas.

El preparador, de 47 años, aterriza en el combinado londinense tras su fallida experiencia en el Inter de Milán. «Estoy muy contento de ser nombrado como entrenador del Crystal Palace Football Club. Es un gran honor para mí hacerse cargo de un club histórico, que se conoce en todo el mundo por su enorme base de fans orgullosos y apasionados. Este trabajo es una oportunidad muy emocionante para mí, y no puedo esperar para empezar en la Premier League con los jugadores y el personal aquí en el sur de Londres», reconoció el neerlandés nada más estampar la firma en el nuevo contrato.

It’s the news you’ve all been waiting for…

Welcome, @FdeBoerOfficial: https://t.co/RmyuX71d8z#deBoerIsOurs pic.twitter.com/21IlbxRSXL

