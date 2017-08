Finalmente acaba de confirmarse el nuevo destino de Grzegorz Krychowiak, que ha abandonado el PSG para marcharse cedido al West Bromwich Albion.

El polaco de 27 años no entraba en los planes de Unai Emery y encuentra así acomodo en el equipo de los baggies, donde jugará en esta nueva temporada.

It's happening...@GrzegKrychowiak joins us on loan from @PSG_inside!#WBA https://t.co/HnpbModbpr

— West Bromwich Albion (@WBA) 30 de agosto de 2017