En el mes de abril se hizo cargo del Birmingham City para intentar mejorar su situación y mantenerlo en la Championship, algo que ha conseguido. De manera que Harry Redknapp va a continuar al frente de los blues.

Esta escuadra ha anunciado esta mañana que ha decidido ampliar su contrato, de forma que el preparador va a seguir al frente de este equipo una temporada más como mínimo.

OFFICIAL: Harry Redknapp has signed a contract to continue as Birmingham City manager. More to follow on https://t.co/msWvrYX7SN #BCFC pic.twitter.com/5DSOosXGg1

— Birmingham City FC (@BCFC) 12 de mayo de 2017