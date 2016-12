El Tottenham acaba de anunciar una de las operaciones más esperadas para el conjunto londinense desde hace días, porque los spurs querían prolongar el vínculo de Hugo Lloris.

El portero de 29 años, que es titular indiscutible y ha sumado 21 partidos en este curso. Acaba de prolongar su contrato hasta 2022.

We are delighted to announce that Hugo Lloris has signed a new contract with the Club, which will run until 2022. #COYS pic.twitter.com/LKPr1ae0ig

