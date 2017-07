El Atlético de Madrid le dice adiós a Javier Manquillo. Sin sitio en la disciplina colchonera durante las últimas temporadas y cedido a distintos conjuntos de fuera de nuestras fronteras, el lateral español de 23 años se marcha del conjunto rojiblanco, aunque en esta ocasión el adiós es ya a título definitivo.

Su destino se encontrará en la Premier League. Y más concretamente, en el Newcastle, conjunto ascendido a la Premier League después de una temporada en la segunda categoría del fútbol inglés y donde se había convertido en una de las peticiones de Rafa Benítez. El acuerdo del futbolista con las urracas es por las tres próximas temporadas, aunque no se ha confirmado el coste de la operación.

The official word on @javiermanquillo's arrival at Newcastle United from @atletienglish...

https://t.co/pDKyf4IYUP #WelcomeJavier #NUFC pic.twitter.com/rB5gvfmuEe

— Newcastle United FC (@NUFC) 21 de julio de 2017