El PSG ha emitido un comunicado en el que confirma que Jesé Rodríguez no será jugador del cuadro parisino en esta temporada. Finalmente, probará suerte en la Premier League prestando sus servicios al Stoke City.

«Después de haberse unido a la disciplina del Paris Saint Germain en agosto de 2016, Jesé Rodríguez Ruiz ha sido cedido al Stoke City hasta el 30 de junio de 2018. Esta cesión del atacante español al conjunto inglés no incluye una opción de compra (…) El club desea a su jugador lo mejor en este nuevo desafío que le espera en la Premier League». Han sido las palabras emitidas desde la entidad parisina para confirmar la operación.

Say 'Hola' to @JeseRodriguez10, who joins #SCFC on a season-long loan from @PSG_inside

https://t.co/6Gz4tu5enS #WelcomeJesé pic.twitter.com/bLF5ohJHr4

— Stoke City FC (@stokecity) 16 de agosto de 2017