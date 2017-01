Vinculado de forma insistente con el Manchester United en forma de incorporación defensiva para el cuadro entrenado por José Mourinho, finalmente el veterano central José Fonte (33 años) no aterrizará en el cuadro de Old Trafford para ponerse a las órdenes de su compatriota.

Tal y como acaba de confirmarse de forma oficial, el hasta ahora jugador del Southampton hace las maletas con destino al West Ham, conjunto que ha confirmado su desembarco a cambio de 8 millones de libras (prácticamente 9 M€) y con el que firma por lo que resta de temporada y dos más.

#WelcomeFonte

We are delighted to announce the signing of UEFA Euro 2016 winner José Fonte! pic.twitter.com/PudfxHud0e

— West Ham United (@WestHamUtd) 20 de enero de 2017