El Stoke City ha confirmado la salida de Joselu Mato. El jugador español no seguirá defendiendo los colores del Stoke y se trasladará al Newcastle, su nuevo club.

Además el conjunto inglés ha confirmado que se trata de un traspaso y no de una cesión. Las cifras de la operación rondan los 6 M€. La actuación de Joselu en la pasada temporada en LaLiga Santander, disputando 24 encuentros y marcando 6 goles, han hecho que el Newcastle haya puesto sus ojos en él y haya decidido invertir dinero en su contratación.

@JoseluMato9 has today departed the bet365 Stadium to join fellow @premierleague side @NUFC on a permanent basis.#SCFC pic.twitter.com/OoxeVurJkl

— Stoke City FC (@stokecity) 16 de agosto de 2017