Desde Fichajes.com ya lo anunciamos el pasado mes de marzo. Sin embargo, ha habido que esperar a la finalización del contrato que unía al futbolista con el Alavés para que se haya confirmado oficialmente. Y es que el lateral diestro Kiko Femenía se ha convertido en nuevo jugador del Watford.

Formado en el Hércules, y con experiencia en los filiales tanto de FC Barcelona como de Real Madrid, el futbolista de 26 años llega a la Premier League después de una brillante temporada en las filas del equipo de Mendizorroza, con el que sumó un total de 40 partidos oficiales (5 goles). El que también fuera jugador del Alcorcón firma con su nuevo equipo por las próximas cuatro temporadas.

OFFICIAL: #watfordfc is delighted to announce the signing of right-back Kiko Femenía on a four-year deal.

— Watford FC (@WatfordFC) 1 de julio de 2017