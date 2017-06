Juan C. Navarro

«Termina una gran etapa, dos años increíbles en los que no puedo estar más agradecido al trato que he recibido en todo momento y la confianza que me habéis dado. En Vitoria se queda un trocito de mi. Gracias a cada uno de vosotros que habéis estado día a día apoyándonos, porque habéis conseguido que con tanto cariño hayamos hecho historia. SIEMPRE Aúpa Alaves».

De esta forma acaba de anunciar Kiko Femenia (26 años) su marcha del Deportivo Alavés. El lateral diestro acaba contrato el próximo 30 de junio y ha optado por poner fin a su relación el cuadro blanquiazul (77partidos, 5 goles) para, con casi total seguridad, iniciar una nueva aventura en el Watford inglés.