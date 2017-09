El Celtic de Glasgow acaba de hacer oficial que Kolo Touré ha colgado las botas, de manera que comienza un nuevo trabajo como asistente de Brendan Rodgers.

El defensa de 36 años, ex de clubes como Manchester City o Liverpool, emprende de este modo una nueva aventura, en este caso en el banquillo del equipo escocés.

Great news! #CelticFC welcome Kolo Toure back to the Club as Technical Assistant.

https://t.co/7fsruOGmTi pic.twitter.com/4Pjr8AIECI

— Celtic Football Club (@celticfc) 15 de septiembre de 2017