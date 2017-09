El Crystal Palace ha anunciado que tiene nuevo entrenador para la primera plantilla del club. Roy Hodgson será el encargado de dirigir el vestuario del combinado inglés a partir de ahora.

El exseleccionador inglés posee una dilatada experiencia como entrenador, ya que ha pasado por clubes como el Inter de Milán, el Livepool, el Blackburn Rovers o la propia selección nacional del país británico. El Crystal Palace ha apostado por la veteranía para revertir la mala situación que atraviesa el equipo a nivel deportivo.

Roy Hodgson has been appointed as the new manager of Crystal Palace FC

