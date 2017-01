Llegado a la disciplina de la escuadra italiana en 2015 a cambio de 13 M€, el atacante Manolo Gabbiadini (25 años) dice ahora adiós al Nápoles. Sin demasiadas oportunidades durante la presente temporada a las órdenes de Maurizio Sarri, el jugador se había convertido en uno de los grandes nombres a seguir merced al sinfín de equipos que habían llamado a su puerta.

Finalmente su destino se encontrará en la Premier League. Y más concretamente en el Southampton, conjunto con el que ya había pasado el pertinente reconocimiento médico horas atrás y ahora confirma su incorporación. El coste de la operación será de 17 M€ en concepto fijo y otros 3 M€ en función de distintas variables.

#SaintsFC is delighted to announce the signing of @Mgabbia23 on a four-and-a-half-year contract! #SaintGabbiadini https://t.co/4QuwxZQ0IK

— Southampton FC (@SouthamptonFC) 31 de enero de 2017