Sigue el Valencia con su planificación de la siguiente temporada, y en este caso acaba de certificar el cuadro che la esperada venta de Matthew Ryan, que se marcha al Brighton como estaba previsto.

El cuadro de los seagulls, recién ascendido a Premier lEague, acoge al australiano de 25 años para las cinco próximas temporadas, y de este modo en Mestalla dan salida al primero de sus guardametas.

The full story on goalkeeper Mathew Ryan's move to #BHAFC from Valencia. https://t.co/jw9FVvK9vY pic.twitter.com/rdZOkjgYTx

— BHAFC (@OfficialBHAFC) 16 de junio de 2017