Ya sabíamos desde hacía días que Mauro Zárate iba a abandonar la Fiorentina para poner rumbo a la Premier League, dejando nada menos que 2,5 M€ en las arcas del cuadro viola.

Y ahora acaba de confirmarse su desembarco en Inglaterra porque acaba de engrosar las filas del Watford inglés. El argentino de 29 años acaba de firmar con los hornets para dos temporadas y media, como ha anunciado el club inglés.

OFFICIAL: Mauro Zárate has joined #watfordfc from @acffiorentina in a two-and-a-half-year deal.

More https://t.co/o8nimt1yMr

pic.twitter.com/VZpycNkXQJ

— Watford FC (@WatfordFC) 25 de enero de 2017