Michu ha confirmado que no seguirá siendo jugador de fútbol. El español ha pasado por equipos como el Celta de Vigo, el Rayo Vallecano, el Swansea o el Real Oviedo antes de colgar las botas. Lo hace a la edad de 31 años.

El curso pasado disputó su última temporada con el equipo de su tierra, el Real Oviedo. Marcó un total de 3 goles en 28 apariciones. El motivo principal de su retirada es el estado de su tobillo derecho, que le impide seguir siendo futbolista.

Thanks for the memories pic.twitter.com/ml6NtdFwvw

— Michu (@Michuoviedo) 25 de julio de 2017