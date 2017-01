Tal y como se ha venido rumoreando a lo largo de los últimos días, finalmente el Manchester United ha encontrado una salida para Morgan Schneiderlin. El francés de 27 años apenas estaba contando para José Mourinho (7 partidos) y por ello se ha dado el visto bueno a su traspaso.

En el Everton, que acaba de convertirse en su nuevo conjunto, el centrocampista estará a las órdenes de Ronald Koeman, que le ha prometido minutos y un peso específico en la medular de los toffees. Por tanto una nueva aventura en Goodison Park para este jugador que firma por cuatro temporadas y media a cambio de 23 M€, que pueden llegar a 27 M€ en función de diversas variables.

| @schneiderlinmo4 has signed a deal to the end of June 2021 for an initial £20m fee rising to £24m https://t.co/gOVl7BG5Va #WelcomeMorgan pic.twitter.com/DgucuIH93S

— Everton (@Everton) 12 de enero de 2017