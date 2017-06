Finalmente los rumores se han confirmado, el joven central internacional holandés del Chelsea, Nathan Aké, se marcha traspasado al Bournemouth. Después de estar cedido en los cherries en los primeros meses de la temporada pasada, hasta que los blues le repescaron en enero, Aké definitivamente se ha comprometido con el Bournemouth.

El club del sur de Inglaterra ha dado a conocer la noticia a través de un comunicado difundido en su perfil oficial de Twitter. En la prensa británica se habla de una cifra alrededor de los 25 M€, lo que le convierte en el fichaje más caro de la historia del Bournemouth. Con la salida del zaguero de 22 años ya son 5 las ventas definitivas del Chelsea en este mercado, después de Cuadrado (Juventus), Begovic (Bournemouth), Traoré (Lyon) y Atsu (Newcastle).

