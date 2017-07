Después de dos temporadas defendiendo los colores del Bayer Leverkusen y mostrando su nivel en la Bundesliga, el delantero mexicano Javier Chicharito Hernández hace las maletas. Su destino se encontrará nuevamente en la Premier League, competición en la que destacó con la elástica del Manchester United.

Su nuevo equipo, tal y como acaba de hacerse oficial, es el West Ham, equipo que según se venía apuntando desde hace semanas había convertido al goleador en una de sus prioridades y finalmente ve cumplido su objetivo. Aunque el comunicado oficial por parte de los de Londres no habla de cifras, los hammers pagarán alrededor de 15 M€ por el fichaje.

A deal has been agreed for @CH14_https://t.co/6oTXPx6VTr

— West Ham United (@WestHamUtd) 20 de julio de 2017