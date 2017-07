Cuatro temporadas después, del austriaco Marko Arnautovic ha dicho adiós al Stoke City para iniciar una nueva aventura en el West Ham United. El poderoso punta, de 28 años, se convierte en el fichaje más caro de la historia del cuadro londinense (aunque la cantidad no ha sido desvelada).

«Es especial para mí ser un jugador del West Ham. Todo el mundo sabe que el West Ham es un gran club, con una gran historia y estoy feliz por ser parte de ella ahora. No puedo esperar para empezar. Sus seguidores están locos por el fútbol y esto me gusta. El club sigue creciendo, mejorando», indicó el jugador nada más estampar su firma en el nuevo contrato.

