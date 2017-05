Convertido en una de las sorpresas de la temporada de la Serie A merced a la quinta plaza que actualmente ocupa en la clasificación transalpina, el Atalanta ya comienza a perfilar la plantilla de la que podrá disfrutar la próxima temporada. Así, el cuadro italiano acaba de confirmar el desembarco del atacante Andreas Cornelius desde el FC Copenhague.

«El FC Copenhague vende a Andreas Cornelius al conjunto de la Serie A italiana Atalanta BC a partir de julio de 2017. Cornelius se reunió al FCK en enero de 2014 desde el Cardiff. Esta temporada, él ha logrado 18 goles en 43 partidos», explica el cuadro danés en un comunicado.

FC Copenhagen has sold Andreas Cornelius to the Italian Serie A-club @Atalanta_BC from July 2017 https://t.co/ZEJ735Iumm pic.twitter.com/5Z0TPNs4PJ

