El Leicester City ha hecho oficial la contratación de Eldin Jakupovic, que llega procedente del Hull City. Las cifras de la operación no han sido reveladas, pero sí se sabe que el guardameta firmará por tres años y se convierte en el tercer fichaje del conjunto inglés.

El portero de 32 años ha disputado un total de 22 partidos con el Hull City en la temporada pasada y ha sido una de las piezas claves de su equipo durante toda la temporada.

BREAKING: #lcfc is delighted to confirm the signing of goalkeeper Eldin Jakupović! #WelcomeJakupović pic.twitter.com/CVe7SG8jkf

— Leicester City (@LCFC) 19 de julio de 2017