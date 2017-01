Aunque cuenta con porteros de la talla de Fraser Forster, Stuart Taylor o Harry Lewis, el Southampton acaba de anunciar el fichaje de un nuevo guardameta. Se trata de Mouez Hassen, futbolista galo que aterriza en St.Mary’s en calidad de cedido por el Niza.

El meta, de 21 años, fue titular indiscutible durante la temporada 2014-2015 y buena parte de la campaña siguiente, pero en el presente curso no ha podido acumular ni un solo minuto con la primera plantilla del cuadro galo.

#SaintsFC is pleased to announce the loan signing of goalkeeper @hassen_mouez from @ogcnice! #SaintMouez https://t.co/IR961KJlbP

— Southampton FC (@SouthamptonFC) 31 de enero de 2017