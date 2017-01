Viejo conocido de nuestra Liga después de varias temporadas defendiendo los colores de un Granada donde aún se le recuerda, el delantero nigeriano Odion Ighalo también se ha visto seducido por la Super Liga china. Y es que el jugador de 27 años hace las maletas para abandonar la disciplina del Watford (1 gol en 18 partidos de Premier League esta temporada) para marcharse al gigante asiático.

Su destino se encontrará en el Changchun Yatai, conjunto que dejará en las arcas del conjunto inglés un total de 20 millones de libras (23,3 M€) por el traspaso del africano. De este modo, el ex del Granada se sitúa entre los fichajes más caros del presente mercado invernal con este millonario cambio de aires.

#watfordfc confirms the sale of Odion Ighalo to Changchun Yatai.

Thanks for the memories, Odion!

Full story https://t.co/n0Ajvgl81t pic.twitter.com/gjyOrRPvAY

— Watford FC (@WatfordFC) 31 de enero de 2017