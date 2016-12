Siguen las renovaciones en el Tottenham. Si ayer era Hugo Lloris el que estiraba su contrato, ahora hace lo propio su portero suplente, Michel Vorm.

Este arquero de 33 años acaba de ampliar su vínculo hasta 2018, de manera que seguirá una campaña más en la escuadra de White Hart Lane.

We are delighted to announce that @Vorm_Official has signed a new contract with the Club which will run until 2018. ¡ #COYS pic.twitter.com/m1REOWQzVP

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 23 de diciembre de 2016