Paulo Gazzaniga acaba de convertirse en nuevo portero del Tottenham, ya que a sus 25 años acaba de convertirse en nuevo arquero de la escuadra londinense.

Firma este cancerbero por 5 temporadas y llega procedente del Southamptyon, tras haber estado cedido en el Rayo Vallecano el curso pasado. Ya lo fichó Mauricio Pochettino para los saints y ahora se lo lleva a Londres.

We are delighted to announce the signing of Paulo Gazzaniga from Southampton. #WelcomePaulo pic.twitter.com/HShMXKNGdu

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 23 de agosto de 2017