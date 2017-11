Tal y como se ha venido rumoreando recientemente, el Stoke City ha decidido ampliar el contrato de uno de sus puntales como es Peter Crouch, autor de 4 goles en 11 encuentros esta temporada.

El delantero inglés de 36 años ha ampliado su vínculo hasta 2019, de manera que seguirá al menos una temporada más marcando goles para los potters.

#SCFC are delighted to announce that @petercrouch has signed a one-year contract extension, committing the talismanic striker to the club until at least the summer of 2019. pic.twitter.com/UmbwpLEaYs

— Stoke City FC (@stokecity) 28 de noviembre de 2017