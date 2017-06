Roberto Mancini acaba de encontrar nueva escuadra, ya que ha anunciado hace unos minutos el Zenit de San Petersburgo el fichaje de este entrenador de 52 años.

El que fuera preparador de Manchester City o Inter de Milán entre otros, firma un contrato de 3 temporadas, con opción a otras 2 más suplementarias.

It's official Roberto Mancini is the new Zenit Head Coach! #BenvenutoMancini

— FC Zenit in English (@fczenit_en) 1 de junio de 2017