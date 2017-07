La brillante temporada protagonizada con el Málaga (31 partidos, 16 goles), unida a su buen desempeño durante el pasado Europeo sub’21, habían convertido al delantero español Sandro Ramírez en uno de los jugadores más deseados del panorama internacional.

Llegado el pasado verano a la disciplina del cuadro andaluz con la carta de libertad desde el FC Barcelona, el ariete tenía una cláusula de apenas 6 M€, lo que le convertía en una pieza más que apetecible.

De este modo, varios eran los equipos que se habían interesado en su fichaje, como ha sido el caso del Atlético de Madrid. Otro de los clubes también vinculados con él era el Real Madrid. Sin embargo, su destino no se encontrará en España. Y es que confirmando lo que ayer adelantábamos en Fichajes.com, el Everton acaba hacer oficial su desembarco después de pagar la cláusula de rescisión que tenía con el Málaga. Así,nuevo jugador de los de Liverpool firma por las cuatro próximas temporadas ahora tendrá el reto de mostrar su calidad y en la Premier League.

| ¡Bienvenido, @sandroramirez9! The forward has signed a four-year deal, joining from @MalagaCF. #WelcomeSandro https://t.co/j5xjihkYaX

— Everton (@Everton) 3 de julio de 2017