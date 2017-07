Cedido el pasado curso en las filas del Torino, el guardameta inglés de 30 años Joe Hart vuelve a decir adiós a la disciplina de un Manchester City donde no cuenta con la confianza del técnico Pep Guardila y apenas iba a disfrutar de minutos durante la temporada que viene. Su destino se encontrará ahora en la Premier League.

Tal y como acaba de hacerse oficial, el internacional inglés desembarca en las filas de un West Ham que confirma la llegada del futbolista por medio de una cesión durante la temporada 2017-2018.

Welcome to the family... pic.twitter.com/tx5cpRQDfg

— West Ham United (@WestHamUtd) 18 de julio de 2017