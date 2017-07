Nuevos movimientos en la Premier League. Después de confirmar el fichaje de Kiko Femenía con la carta de libertad bajo el brazo después de expirar su vinculación con el Alavés, el Watford ha confirmado el que es su segundo fichaje del día. En este caso se trata de Daniel Bachmann prometedor portero austriaco de 22 años que llega desde un Stoke City en el que había jugado en las seis últimas temporadas.

También se refuerza el Southampton. Y es que los Saints han certificado la llegada de un joven talento polaco de apenas 21 años. En este caso se trata de Jan Bednarek. El hasta ahora jugador del Lech Poznan firma un contrato de cinco temporadas con su nuevo equipo.

