En el mes de enero, poco después de que colgara las botas, ya anunciaba el Liverpool que Steven Gerrard volvía a la escuadra de Anfield para integrarse en la academia de la misma.

Pues bien, ahora conocemos ya el nuevo cargo del ex jugador. Será entrenador del juvenil, el equipo sub’18 de los reds, del que se hará cargo a partir de la siguiente campaña.

This summer, we’ll have a new U18s manager…

Steven Gerrard.

More: https://t.co/WwsCzAlH5K pic.twitter.com/96eYCStoiX

— Liverpool FC (@LFC) 27 de abril de 2017