El delantero costamarfileño Wilfried Bony vuelve a enfundarse la elástica del Swansea, conjunto donde mostró su mejor versión en la Premier League y aterriza procedente de un Manchester City en el que no contaba con la confianza del técnico Pep Guardiola.

Así, después de ser cedido el pasado curso en el Stoke City, el africano de 28 años vuelve a Gales a cambio de algo más de 12 M€ para convertirse en el relevo de un Fernando Llorente que ha firmado por el Tottenham.

THANK YOU TO THE FANS OF @ManCity & @stokecity YOUR SUPPORT HAS HELPED ME THE LAST FEW YEARS. EXCITED TO BE BACK HOME WITH @SwansOfficial pic.twitter.com/xItO0WVIX4

— Wilfried Bony (@wilfriedbony) 31 de agosto de 2017