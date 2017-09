El pasado mercado invernal, Tim Krul llegaba al Brighton en calidad de cedido por el Newcastle, equipo donde no entraba el holandés en los planes de Rafa Benítez.

Pero ahora los seagulls acaban de informar de que el préstamo se ha convertido en propiedad, de manera que el guardameta pertenece a su equipo. El arquero de 29 años se compromete por ahora por una temporada con este club.

BREAKING: #BHAFC have converted goalkeeper Tim Krul's loan from @NUFC to a permanent one-year deal. More at https://t.co/FQyJhgRF2A.

— BHAFC (@OfficialBHAFC) 20 de septiembre de 2017