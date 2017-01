Prácticamente al mismo tiempo que se cerraba el fichaje de Morgan Schneiderlin, el Everton ha decidido prescindir de otro de sus centrocampistas, en este caso Tom Cleverley, de 27 años, que se va al Watford.

Este futbolista ha disputado 12 encuentros con los toffees solamente en esta campaña, por ello ahora aterriza como cedido en la escuadra de los hornets.

#watfordfc confirms the signing of @Everton's Tom Cleverley on loan until the summer - with the option of a permanent move. More tomorrow. pic.twitter.com/bHw89uIL90

— Watford FC (@WatfordFC) 12 de enero de 2017