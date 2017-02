Ya ha terminado el mercado de invierno, pero la actualidad de los fichajes no para porque muchos clubes aprovechan cualquier ocasión para reforzarse, como acaba de hacer Udinese.

Este club italiano ha anunciado ahora la llegada de Antonin Barak, centrocampista checo de 22 años que juega en el Slavia de Praga (19 partidos, 3 goles) y se incorporará en verano al combinado del Stadiu Friuli.

Antonin Barak signs for Udinese! The central midfielder will move from Slavia Prague in the summer https://t.co/ckNEz7lN5w #welcomeBarak pic.twitter.com/yUmhmQFuRQ

— Udinese Calcio (@Udinese_1896) 4 de febrero de 2017