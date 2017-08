El Manchester United acaba de aunciar esta mañana la salida de Guillermo Varela, jugador de 24 años que se marcha a Peñarol.

El uruguayo no contaba para José Mourinho y ya la temporada pasada había sido cedido al Eintracht de Frankfurt. Ahora ficha por la que fuera su escuadra en su país.

.@Guille_Varela4 has left #MUFC to rejoin Penarol.

All the best for the future, Guillermo! pic.twitter.com/myhrdMMBFl

— Manchester United (@ManUtd) 12 de agosto de 2017