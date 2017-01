El centrocampista del Eintracht de Frankfurt vive su mejor momento como futbolista profesional. Tras encadenar dos cesiones al Derby Country y al Sporting de Gijón, el de Santa Cruz de Tenerife emprendió la aventura alemana y ahora le ha ido tan bien que se habla de que el Real Madrid puede ejercer la opción de recompra que tiene sobre él.

Esta opción entusiasma a Omar Mascarell ya que su sueño sigue siendo triunfar en el conjunto blanco, tal y como ha asegurado en una entrevista para el diario As: «Sí, se ha hablado bastante de ello. Me enorgullece y me da fuerzas para seguir trabajando porque el Madrid es el mejor club del mundo. Tuve que salir fuera para crecer y no me arrepiento. Pero sigue siendo mi sueño, jugar en el Madrid. No me pongo límites».