Como Osasuna tiene pie y medio en Segunda División, los rumores acerca del futuro de sus estrellas ya se han disparado. Y una de ellas es Álex Berenguer, extremo de 21 años que está firmando una buena temporada (25 encuentros, 2 goles). Es seguido especialmente por el Athletic Club pero también por un Levante a punto de ascender.

El jugador ha hablado ahora de estos rumores en palabras que recoge Marca: «Yo me abstraigo de esas cosas. Lo lleva mi representante. Intento jugar al fútbol lo mejor posible. Eres joven, he estado jugando habitualmente. Es bonito que haya equipos que se interesen. Por mí me quedaría, pero después hay cosas que pasan y no se sabe lo que va a pasar, afirmó el jugador».