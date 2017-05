«De momento no hay nada de nada. No puedo considerarlo ninguna realidad porque no hubo ningún contacto, con ese club ni con ninguno. Tengo un año más de contrato, pero en fútbol no sabes qué va a pasar la semana que viene. Ni en el fútbol ni en la vida. Hay que estar preparado para todo pero con los pies en el suelo y viviendo el presente».

Estas declaraciones que recoge el diario Sport corresponden a Óscar García Junyent, entrenador del Salzburgo que ha sido uno de los relacionados con el banquillo del FC Barcelona. No es ni mucho menos el favorito pero su nombre se ha colado en las quinielas para dirigir a la escuadra catalana.