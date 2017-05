El actual entrenador del Salzsburgo y ex-jugador del FC Barcelona, Óscar García, ha valorado en el diario SPORT el estar entre los nombres de candidatos para sustituir a Luis Enrique a los mandos del vestuario del Barça.

El estilo que le ha llevado al éxito con el equipo austriaco y con el que está a punto de ganar la liga, no es otro que el que tantas alegrías ha dado al Barcelona, el mismo que ya utilizaran entrenadores como Johan Cruyff o Pep Guardiola, lo que le convierte en el perfil de técnico ideal para el banquillo culé. «Verme en las listas de candidatos es un orgullo porque me ponen junto a entrenadores que han dirigido a grandes equipos. Que alguien me pueda considerar como una opción es un honor», apunta el de Sabadell, reconociendo también el interés que en su persona despertaría ser el primer entrenador del club de su vida: «Sería una ilusión poder entrenar al mejor equipo del mundo. Pero ahora mismo no hay nada, me lo podría plantear si en algún momento hay una opción».