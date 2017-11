El actual técnico de Cruz Azul habló de sus intenciones de futuro una vez que finalizó el encuentros de cuartos de final del Apertura de México que terminó con la eliminación de su equipo: «No dije que iba tomar inmediatamente una decisión, no es el momento de pensar en eso (sobre una posible salida) [...] Para mí en estos momentos lo más importante es estar con mis jugadores y hacerles ver que se tienen que sentir orgullosos de lo que han hecho este año, que han hecho feliz a mucha gente y que eso es importante, hemos enganchado a mucha gente que no confiaba en el equipo».

Aunque Paco Jémez no cerró la puerta que podría llevarle de vuelta a Las Palmas: «Cuando tenga que tomar la determinación lo decidiré, pero no tengo ninguna prisa, sólo entiendo que este no es el momento para tomarla [...] por los jugadores no tendría duda de quedarme, pero hay más cosas que tengo que valorar y esto no depende sólo de mí».