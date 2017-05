Arsène Wenger sigue con el futuro en el aire de cara a la temporada que viene, y sobre ello ha sido preguntado antes del que podría ser su último partido al frente del banquillo del Arsenal, en Wembley, ante el Chelsea para jugar nada menos que la final de FA Cup.

«No lo sé. No será mi último partido de todos modos porque seguiré en el mundo del fútbol. Quiero ganar la copa porque creo que el equipo ha remediado muy bien la situación a nivel deportivo. Sería una buena recompensa de lo que hemos hecho en los dos últimos meses», comentó el técnico francés, que aún no confirma si seguirá liderando el vestuario gunner la temporada que viene. Opciones de renovar tiene y así se lo han ofrecido desde el club,pero todavía no ha tomado una decisión, lo que tiene claro es que seguirá ligado al mundo del fútbol. Lo más lógico es que sea cómo director técnico de algún equipo, pronto sabremos si del Arsenal o de otro.