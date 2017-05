Autor de 17 goles en 28 encuentros con el Niza en la última temporada, Mario Balotelli recuperó en parte sensaciones durante este curso pasado. Ahora el futuro del delantero de 26 años es incierto, pues se ha colado en la agenda de equipos como la Sampdoria de cara a la campaña que viene.

«Ahora es noticia por unas declaraciones que ha concedido al diario Brescia Oggi: Para ganar el Balón de Oro tengo que matar a Cristiano y Messi. Si pienso en lo que he hecho por mi carrera es poco, tendría que haber hecho más. Ahora tomo vacaciones por dos semanas, no miraré ni la final de la Champions. Un día me gustaría terminar mi carrera en el equipo de mi ciudad», pero todavía soy joven.