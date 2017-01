El centrocampista francés ha concedido una entrevista a ESPN en la que ha opinado sobre quiénes serán los cracks del futuro: «Nunca se sabe quién será el mejor jugador del futuro. Creo que puede ser Neymar, Hazard o Reus» . Eso sí, él no se mete entre los candidatos porque prefiere no hablar de sí mismo: «No me colocaría entre los próximos cracks del futuro. Yo sólo juego y las personas pueden hablar de mí. Yo no digo nada de mí mismo».

Además, Paul Pogba mostró especial debilidad por un Neymar: «Neymar es el futuro y el presente. Me encanta verle jugar. Soy futbolista y cuando le veo en el campo hace que el fútbol me guste más por sus regates y por hacer que baila sobre el terreno de juego. Juega por él y por todos sus compañeros».