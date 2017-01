El centrocampista francés ha declarado en una entrevista para SFR Sport que en verano tuvo la oportunidad de recalar en los dos grandes de España pero que quería volver al Manchester United a demostrar su valía: «Vine a Manchester porque tengo objetivos, es un gran desafío para mí. Podría haber fichado por el Barça o el Madrid, ya que los dos estaban interesados, pero elegí volver aquí porque lo tenía en el corazón, tengo ganas de ganar algo con el Manchester, nunca gané nada con ellos. Siempre me dije que iba a volver a Manchester. Es un club al que amo mucho y con el que mi historia no había acabado. Me marché porque quería jugar, pero no había acabado lo que tenía que acabar aquí».

Pau Pogba es el fichaje más caro de la historia hasta la fecha tras protagonizar un traspaso de 120 M€, pero el jugador galo asegura que esto no supone una presión añadida para él cuando se viste con la camiseta del Manchester United: «Yo no pienso en el precio, yo he venido al United para jugar al fútbol»