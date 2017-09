Hoy comienza la Champions League y la primera jornada depara un partidazo entre el FC Barcelona y la Juventus. En el equipo italiano sigue militando Paulo Dybala, un jugador que sonó para reforzar el ataque del conjunto azulgrana.

Sobre dicho interés el argentino dijo que «no sé si hubo algo con el Barça. Nadie me dijo nada ni se acercaron a mí. Lo único que me dijo la sociedad es que ellos querían que siguiese con ellos. Hasta que me quiera la Juventus, no me voy a mover». Sobre Messi dijo que «ya participo con él en la selección y es un gran placer puedo aprender mucho de él, de cómo hace las cosas me ayudará mucho para mi futuro. Es un poco complicado con él, ya que jugamos en la misma posición. Tengo que amoldarme a él. En España respetan más a Messi que en Sudamérica, que defienden más duros y se meten muy atrás».