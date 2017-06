El delantero canario del Chelsea, Pedro Rodríguez, pasó ayer por los micrófonos de El Transistor de Onda Cero. En su entrevista, repasó la actualidad que le atañe, entre lo que destacaron sus palabras en relación con el futuro de su compañero en el club londinense, Diego Costa.

«Todavía no sabemos qué va a pasar con Diego Costa. Es un jugador que siempre te da un plus. Nunca he visto cosas raras entre Conte y Diego Costa», explicó el atacante isleño. Después sorprendió con una crítica a su club de origen , el FC Barcelona, del que asegura que «se está perdiendo la filosofía de base. En los últimos años ha habido mucha gente que ha tenido que buscarse la vida fuera», reconociendo la falta de oportunidades para la gente de la casa en el club culé.