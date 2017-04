Después de que en las últimas horas se filtraran unas supuestas declaraciones de Xavi Hernández sobre Dele Alli, que el de Terrasa ha desmentido después, y que han molestado visiblemente a Mauricio Pochettino; Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, ha hablado en rueda de prensa sobre el futbolista del Tottenham.

«Pochettino debe mantener la calma. Dele Alli será su jugador en el Tottenham la próxima temporada, estoy bastante seguro. No queremos a Dele Alli. Es un futbolista fantástico, de los mejores que he visto en mi vida. Pero el Manchester City no quiere a Dele Alli», afirmó el preparador catalán.